مسابقات انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان کشور با حضور ۱۱ ورزشکار دعوت‌شده به اردو برگزار شد و در نهایت چهار بازیکن برتر برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی تیمی آسیا در پاکستان معرفی شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۱۱ بانوی ورزشکار برتر کشور به‌صورت دوره‌ای و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.

هدف از برگزاری این مرحله، تعیین ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی تیمی آسیا بود که به‌زودی در کشور پاکستان برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در فضایی پرهیجان و با سطحی نزدیک میان بازیکنان دنبال شد؛ دیدار‌های طولانی و پایاپای میان ورزشکاران نشان از پیشرفت چشمگیر فنی و نزدیکی سطح بازی بانوان اسکواش‌باز کشور دارد.

در پایان، چهار بازیکن برتر تیم ملی بانوان اسکواش به شرح زیر معرفی شدند:فرشته اقتداری، نجمه بوشهری‌زاده، فاطمه فلاحتی و نازنین تقی‌نژاد.

گفتنی است برنامه تمرینی و اردو‌های آماده‌سازی این چهار بازیکن تا زمان اعزام به رقابت‌های آسیایی، توسط کادر فنی تیم ملی به‌صورت منظم تدوین و ابلاغ شده است.