مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: سایت جدید و پرسرعت همراه اول در روستای سیکوند از توابع شهرستان لالی نصب شد و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: با تلاش و پیگیریهای مستمر تیم فنی و عملیاتی حوزه سیار مخابرات منطقه خوزستان، سایت جدید و پرسرعت همراه اول در روستای سیکوند از توابع شهرستان لالی احداث و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این دکل مخابراتی و سایت پر سرعت جدید با هدف توسعه عدالت ارتباطی، ارتقای سطح پوشش و پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مردم منطقه از محل پروژه uso راهاندازی شده و علاوه بر تأمین ارتباط پایدار برای روستای سیکوند، جاده ارتباطی روستاهای سیکوند و منطقه قلعه صلواتی را زیر پوشش قرار میدهد.
فلاح زاده بیان داشت: این سایت با بهرهگیری از تکنولوژیهای ۲ G و ۴ G امکان برقراری مکالمه با کیفیت و دسترسی پرسرعت به اینترنت همراه را برای اهالی و کاربران منطقه فراهم کرده است.
وی میگوید: مخابرات منطقه خوزستان همچنان با برنامهریزیهای هدفمند و اجرای پروژههای توسعهای، در مسیر توسعه زیرساختهای ارتباطی و افزایش ضریب دسترسی مردم استان به خدمات نوین مخابراتی گام برمیدارد.