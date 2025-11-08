پخش زنده
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در اطلاعیه ای بر خودداری کشاورزان از آتش زدن بقایای گیاهی و مزارع تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه سازمان جهادکشاورزی خوزستان خطاب به کشاورزان استان خوزستان آمده است :به استناد ماده ۲۰ قانون هوای پاک،ماده ۳۰ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها،ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع وماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) آتش زدن بقایای گیاهی و مزارع کاملاً ممنوع است.
این اطلاعیه می افزاید: سوزاندن بقایای گیاهی باعث آلودگی شدید هوا و انتشار گازهای سمی، نابودی موجودات مفید خاک ، کاهش شدید حاصلخیزی و تخریب ساختار خاک ، خطر سرایت آتش به مزارع مجاور، باغها، جنگلها، تأسیسات و مناطق مسکونی می شود.
گفتنی است در این اطلاعیه بر مدیریت صحیح بقایای گیاهی که موجب افزایش ماده آلی خاک ، تقویت جمعیت موجودات مفید خاکزی، بهبود ساختار و ظرفیت نگهداری آب در خاک و افزایش محصول در سالهای آینده می شود تاکید شده است.
همچنین متخلفان طبق قوانین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.