یک شاعر و پژوهشگر زبان فارسی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در حفظ و گسترش زبان فارسی گفت: در عصر حاضر، بیشترین وظیفه ما برای پاسداشت فارسی، فعالیت هوشمندانه و مسئولانه در عرصه رسانه است.

فریبا یوسفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی نسل امروز در حوزه زبان و ادبیات فارسی گفت: امروز هر فرد در جامعه، خود یک رسانه شخصی است؛ یا تولیدکننده محتواست یا مصرف‌کننده گسترده آن است؛ بنابراین بیشترین تأثیرگذاری در حفظ زبان فارسی، از مسیر رسانه می‌گذرد.

وی با بیان اینکه شعر به عنوان شکلی آهنگین و زیباشناسانه از زبان، می‌تواند نقشی مهم در ترویج زبان ایفا کند، افزود: شعر به سبب بهره‌گیری از موسیقی و ساختار، قدرت زیادی در اثرگذاری بر مردم دارد. اگر شاعران به دقت و عمق تأثیر واژگان خود آگاه باشند، می‌توانند نقش مؤثری در گسترش زبان فارسی ایفا کنند.

او همچنین هشدار داد: گاهی یک جمله یا واژه نادرست در فضای رسانه‌ای، می‌تواند آسیب جدی به زبان فارسی وارد کند و اصلاح آن کار دشواری است؛ بنابراین دقت در انتخاب واژه و معنا اهمیت فراوان دارد.

این شاعر در پایان با اشاره به لزوم حمایت از فعالان حوزه زبان فارسی گفت: یکی از راه‌های مؤثر در پاسداشت زبان، توجه به کسانی است که برای حفظ و گسترش آن تلاش می‌کنند؛ این کار اگر به صورت گسترده انجام شود، می‌تواند حرکتی فرهنگی و مؤثر در جهت ترویج زبان فارسی باشد.