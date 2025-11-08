به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مه‌ ولات گفت: این کارگاه در دو نوبت و با حضور بیش از ۴۰۰ دانش‌ آموز از مدارس مختلف شهرستان در حال برگزاری است و هدف از اجرای آن، آشنایی دانش‌ آموزان با مفاهیم اولیه هوش مصنوعی و کاربرد‌های آن در زندگی و تحصیل است.

محمد محمودی با تأکید بر اهمیت آگاهی نسل نوجوان از فناوری‌ های نوین افزود: با توجه به رشد سریع فناوری ها و تأثیر روزافزون هوش مصنوعی در حوزه‌ های مختلف، ضروری است دانش‌ آموزان با شیوه‌ های استفاده صحیح و هوشمندانه از این فناوری آشنا شوند تا بتوانند از آن در مسیر پیشرفت تحصیلی و ارتقای مهارت‌ های علمی و فکری خود بهره‌ مند شوند.