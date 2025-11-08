به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ توصیف وضعیت جوی استان مرکزی به گفته رضا مرادی، کارشناس هواشناسی بدین شرح است: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی حاکی از پایداری هوا و سکون نسبی جو در روز‌های آتی تا اواسط هفته است.

بر این اساس وضعیت هوای استان در این مدت عمدتا صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین با توجه به پایداری هوا و وارونگی دمایی، ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان وجود دارد که این وضعیت می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا شود.

شرایط دمایی موجود کمابیش در روز‌های آتی تداوم دارد و نوسان دمایی خاصی نخواهیم داشت.

سامانه بارشی موثری حداقل در ۱۰ روز آینده در استان پیش‌بینی نشده است.