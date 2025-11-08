به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان کرمان از آزادی ۱۴ زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت شهادت‌ام ابی‌ها حضرت زهرا (س) با پرداخت بیش از ۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.

حجت الله موسوی قوام اظهار داشت: کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش ۹۰ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۸۰ میلیادرتومان از شکات رضایت و گذشت اخذ گردید، همچنین مددجویان با مشارکت در بدهی خود به مبلغ ۸۷۳ میلیون تومان از طریق پرداخت بخشی از بدهی و پذیرش اعسارزمینه ساز آزادی خود شدند.

موسوی قوام افزود: از تعداد مددجویانی که باید در این ایام آزاد شوند تعداد ۱۲ نفر مربوط به زندان کرمان و ۲ نفر زندان جیرفت می‌باشند که همگی محکومین مالی هستند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان افزود: در حال حاضر تعداد ۳۴۰ مددجوی جرائم غیر عمد در زندان‌های استان تحمل حبس می‌نمایند که برای آزادی آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان نیاز است و این امر قطعاً با کمک خیرین و نیکوکاران محقق خواهد شد.