در ایام فاطمیه ۱۴ زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمان آزاد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان کرمان از آزادی ۱۴ زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت شهادتام ابیها حضرت زهرا (س) با پرداخت بیش از ۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
حجت الله موسوی قوام اظهار داشت: کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش ۹۰ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۸۰ میلیادرتومان از شکات رضایت و گذشت اخذ گردید، همچنین مددجویان با مشارکت در بدهی خود به مبلغ ۸۷۳ میلیون تومان از طریق پرداخت بخشی از بدهی و پذیرش اعسارزمینه ساز آزادی خود شدند.
موسوی قوام افزود: از تعداد مددجویانی که باید در این ایام آزاد شوند تعداد ۱۲ نفر مربوط به زندان کرمان و ۲ نفر زندان جیرفت میباشند که همگی محکومین مالی هستند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان افزود: در حال حاضر تعداد ۳۴۰ مددجوی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تحمل حبس مینمایند که برای آزادی آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان نیاز است و این امر قطعاً با کمک خیرین و نیکوکاران محقق خواهد شد.