در پی برخورد دو خودروی سواری در محور اهواز به شوش، هفت نفر مصدوم شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستانهای شوش و اهواز منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اعلام کرد: در ساعت ۲۳ جمعه شب، حادثهای میان یک دستگاه پژو و یک دستگاه پراید در محور اهواز – شوش، محدوده سهراه اکیوش رخ داد که منجر به مصدومیت هفت نفر شد.
وی افزود: مصدومان این حادثه شامل ۶ مرد در سنین ۴۵، ۸، ۳۴، ۲۶، ۲۶ و ۲۳ سال و یک زن ۲۷ ساله بودند. بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، سه نفر به بیمارستان نظام مافی شوش و چهار نفر دیگر به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.
احمدی بلوطکی تأکید کرد: نیروهای اورژانس استان با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند و پاسخگویی سریع به حوادث جادهای در اولویت قرار دارد.