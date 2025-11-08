به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی اظهار داشت: الحاق ۱۲ هکتار از اراضی ملی به محدوده روستای آب باران دو بخش جولکی، طی دو مرحله شامل یک سایت ۶ هکتاری و دو سایت ۳ هکتاری انجام شده تا زمین مورد نیاز مردم و اقشار کم درآمد در این طرح تامین شود.

وی با بیان اینکه در فاز اول ۲۰۰ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است، افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن توسعه شبکه آب رسانی به این قطعات با اعطای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد، شرایط را جهت شروع عملیات ساخت و ساز در این زمین‌ها فراهم نموده است.

مشایخی تصریح کرد: در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعتبار لازم برای تسطیح بخشی از اراضی فوق الذکر که دارای ناهمواری بیشتری هستند را تامین کنیم.

فرماندار آغاجاری می‌گوید: حدود ۸۰ خانوار از این متقاضیان، زیر پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند.

وی در پایان از زحمات و تلاش‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تامین، بخشدار جولکی و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در الحاق این اراضی به محدوده روستای آب باران دو قدردانی کرد.