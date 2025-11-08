مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: با بهره‌برداری از چاه جابجایی شماره چهار یزدگرد، آب شرب پایدار برای بیش از ۶۵ هزار نفر از شهروندان یزدی تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، جلال علمدار گفت: در راستای مدیریت تأمین آب شرب شهر یزد و بهبود فشار در شبکه توزیع، عملیات حفاری و تجهیز چاه جابجایی شماره چهار یزدگرد با تلاش شبانه‌روزی پرسنل آبرسانی با موفقیت به پایان رسید.

وی، با اشاره به کاهش شدید آبدهی چاه قدیمی به دلیل عمق کم و فرسودگی که به حدود ۷ لیتر بر ثانیه رسیده بود، افزود: با اخذ مجوز افزایش برداشت آب از شرکت آب منطقه‌ای، چاه جدید با عمق ۱۸۰ متر و آبدهی ۲۵ لیتر بر ثانیه حفر و آماده بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت آبفا اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه را بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این هزینه از اعتبارات عمرانی شرکت آبفا تأمین شده است.

علمدار با بیان اهمیت این مجموعه چاه‌ها در تأمین آب شهر یزد، خاطرنشان کرد: چاه‌های یزدگرد با ۳۷ حلقه چاه فعال، در مجموع حدود ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آبدهی دارند و تأمین‌کننده حدود ۳۰ درصد از آب شرب شهر یزد هستند.

وی تأکید کرد: اجرای این‌گونه پروژه‌ها برای پایداری خدمات آبرسانی و پاسخگویی به نیاز رو به رشد جمعیت شهری، همچنان در دستور کار شرکت آبفا قرار دارد.