

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از رقابت‌های پاراجودو نابینایان و کم بینایان که به میزبانی قزاقستان و در شهر آستانه در حال برگزار است، مهدی برچلو نماینده ایران در دسته وزنی ۸۱ کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شد.

نوید فرخزاد دیگر نماینده ایران در روز نخست بود که در دسته وزنی ۷۰ کیلوگرم به مصاف حریفان رفت. وی در دیدار نخست مقابل حریفی از هند به روی تاتامی رفت و وی را شکست داد و در دیدار‌های دیگر خود مقابل نمایندگان ازبکستان و قزاقستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

رقابت‌های پاراجودو قهرمانی آسیا از ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری است و تیم ملی ایران با ترکیب نوید فرخزاد در دسته وزنی ۷۰ کیلوگرم، مهدی برجلو در دسته وزنی ۸۱ کیلوگرم، موسی غلامی در دسته وزنی ۹۵ کیلوگرم و علی نوایی در دسته وزنی ۹۵+ کیلوگرم، امیرحسین نیمروزی در دسته وزنی ۹۵+ کیلوگرم در این رویداد حضور یافته است.