به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زمین چمن ورزشی روستای عین‌آباد شهرستان تویسرکان با حضور محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان؛ شماعی فرماندار تویسرکان و جمعی از مسئولان و اهالی منطقه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ورزشی با زیر بنای ۱۱۵۲ مترمربع در سال ۱۴۰۱ کلنگ‌زنی شده بود و امروز با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مفتح گفت: ورزش امروز نه‌تنها عامل سلامت جسمی و روحی جوانان است، بلکه می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک کند. خوشبختانه با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان، روند اجرای پروژه‌های ورزشی در تویسرکان سرعت گرفته و این مسیر باید با قوت ادامه یابد.

علی حقیقی هم در این مراسم اظهار داشت: توسعه فضا‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار از اولویت‌های اصلی اداره‌کل است.

بهره‌برداری از زمین چمن عین‌آباد، نتیجه هم‌افزایی بین نماینده، فرمانداری و مجموعه ورزش و جوانان است. تلاش می‌کنیم با جذب اعتبارات ملی و استانی، تا پایان سال چندین پروژه دیگر نیز در شهرستان‌های مختلف استان به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این پروژه در راستای توسعه ورزش همگانی، شناسایی استعداد‌های محلی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در مناطق روستایی اجرا شده است.