مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در اثر برخورد دو خودرو در محور پیرانشهر- نقده یک نفر فوت و ۵ نفر مصدوم شدند.

یک فوتی و ۵مصدوم براثر تصادف تویوتا و پراید در آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حمید محبوبی در این زمینه افزود: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با تویوتا در محور پیرانشهر- نقده، روستای پیره‌کانی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه یک فوتی و ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به بیمارستان منتقل شدند و فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.