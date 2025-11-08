دادستان عمومی و انقلاب بخش چمستان از تخریب ۲۰ بنای غیر مجاز و اعاده به وضع سابق اراضی متصرفی با صدور دستور قضایی خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب بخش چمستان، تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی را از جمله چالش‌های مهم در مازندران عنوان کرد وگفت: تغییرکاربری‌های غیرمجاز صورت گرفته سبب نابودی مساحت قابل توجهی از اراضی کشاورزی منطقه شده است

حسن زاده تاکید کرد: در پی شناسایی ۲۰ مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در مساحت ۲ هزار و چهارصد متر از اراضی کشاورزی روستا‌های تورانکلا، رزک، جلیکان و سنگین ده، از توابع بخش چمستان، با پیگیری‌های این دادستانی و سایر مراجع مرتبط، مستحدثات مذکور تخریب و اراضی یاد شده اعاده به وضع سابق شدند.

وی با اشاره به سودجویی برخی افراد در خرید و فروش زمین‌های خارج از محدوده شهر یا روستا و ساخت‌وساز در مزارع، باغ‌ها و اراضی ملی، افزود: این اقدامات علاوه بر خرد شدن اراضی کشاورزی، تولید و امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دادستان چمستان خاطرنشان کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را به دادستانی یا جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع داده و یا با سامانه شبانه‌روزی ۱۳۱ تماس حاصل کنند.