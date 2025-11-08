به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حمید طولابی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوهدشت گفت: در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره در سطح حوزه های استحفاظی شهرستان، یک گروه متخلف زیست محیطی دستگیر شدند.

حمید طولابی افزود: از این متخلفان زیست محیطی لاشه ی یک رأس گراز وحشی شکار شده به همراه دو قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

وی بیان کزد:پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال که با دستور مقام قضایی، متخلفان روانه زندان شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کوهدشت از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست ‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.