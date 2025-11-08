

تسریع در پرداخت معوقات حقوقی، اضافه‌کار و کارانه از جمله مطالبات پرستاران است.



دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بیانیه‌ای با اشاره به بروز چالش جدی تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای جامعه پرستاری استان تصریح کرد که بالای ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی و معوقات از سوی بیمه ها به دانشگاه باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امروز جمعی از پرستاران در یاسوج با تجمع مقابل استانداری خواستار رسیدگی به مشکلات شان شدند.تسریع در پرداخت معوقات حقوقی، اضافه‌کار و کارانه از جمله مطالبات پرستاران است.دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بیانیه‌ای با اشاره به بروز چالش جدی تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای جامعه پرستاری استان تصریح کرد که بالای ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی و معوقات از سوی بیمه ها به دانشگاه باقی مانده است.

در این بیانیه اعلام شده است: بدون شک پرداخت این میزان مطالبات دانشگاه از سوی بیمه ها می تواند تا حدود زیادی دانشگاه را در تحقق خواسته‌های بحق کارکنان و پرستاران یاری دهد.

این بیانیه افزوده است: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خود را متعهد در پرداخت به موقع مطالبات بحق همه کارکنان و به ویژه پرستاران پرتلاش و ایثارگر در مجموعه های درمانی و بیمارستان های استان می داند.

در این بیانیه آمده است: پرستاران شریف و فداکار، ستون‌های استوار نظام سلامت هستند؛ آنان با دانش، تعهد و ایثار، در سخت‌ترین شرایط در کنار بیماران ایستاده‌اند و امید و آرامش را به جامعه هدیه کرده‌اند.

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با افتخار، جایگاه والای این قشر ارزشمند را پاس می‌دارد و خود را در کنار آنه امی‌بیند.

در این بیانیه یادآور شده است: در ماه‌های اخیر تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا موجب نگرانی بحق پرستاران شده است. ریشه‌ی اصلی این مشکل، مطالبات سنگین دانشگاه‌های علوم پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از بیمه سلامت هنوز پرداخت نشده است.

دانشگاه علوم پزشکی ضمن درک عمیق از فشارهای اقتصادی بر پرستاران، با جدیت تمام در حال پیگیری این موضوع از طریق وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای دولتی است.

ما باور داریم که حل این مشکل نیازمند همکاری ملی، همدلی نهادی و مسئولیت‌پذیری مشترک است؛ چرا که پرستاران نه‌تنها کارکنان یک دانشگاه، بلکه سرمایه‌های انسانی نظام سلامت کشور هستند.

دانشگاه بر تعهد خود به صیانت از حقوق پرستاران تأکید می‌کند و همه توان خود را برای رفع موانع به کار خواهد بست. در این مسیر، از همکاران گرامی دعوت می‌کنیم با حفظ آرامش و تداوم گفت‌وگو، دانشگاه را در مسیر حل مشکلات یاری کنند. یقین داریم که با همدلی و همراهی، آینده‌ای روشن‌تر برای نظام سلامت و جامعه رقم خواهد خورد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین اعلام کرده است: بروز این چالش ها البته تنها مختص به استان کهگیلویه وبویراحمد نیست بلکه همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با چنین چالشی مواجه‌اند.

رؤسای دانشگاه‌ها نیز طی نامه‌ای رسمی، موضوع را به دفتر رئیس جمهور و هیات دولت‌ اعلام کرده اند و درخواست حمایت فوری و تسریع در پرداخت‌ها را مطرح کرده‌اند.