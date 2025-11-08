به دستور دادستان مه ولات پنج واحد صنفی به دلیل برگزاری قرعه‌ کشی و بخت‌ آزمایی غیرقانونی خودرو پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مه‌ ولات گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی در حوزه قرعه‌ کشی و شرط‌ بندی قاطعانه برخورد می‌ کند.

حسین بدخشان افزود: در پی ورود دادستانی به موضوع قرعه‌ کشی‌ های غیرمجاز در مه‌ ولات، امروز پنج مغازه که در پوشش بنگاه فروش یا خدمات خودرو اقدام به برگزاری برنامه‌ های بخت‌ آزمایی کرده بودند، پلمب شدند.

وی ادامه داد: در این راستا دو دستگاه خودروی سواری که به عنوان کالای قرعه کشی در نظر گرفته شده بود به پارکینگ منتقل شد و بررسی برای توقیف چند دستگاه موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بدخشان با بیان اینکه پیش از این، تذکرات جدی از ناحیه اتاق اصناف شهرستان به برخی از واحد‌های متخلف داده شده بود، گفت: با وجود هشدار‌های صریح، تعدادی از افراد بدون توجه به این تذکرات به فعالیت‌ های غیرقانونی خود ادامه دادند که اکنون تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌ اند.

وی افزود: با وجود دشواری و زمان بر بودن شناسایی کامل برگزارکنندگان و اشخاصی که نسبت به واریز وجه یا مشارکت در قرعه کشی اقدام کرده‌ اند، با همکاری ۵ نهاد صنفی؛ انتظامی و اطلاعاتی مراتب برای تشکیل پرونده در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار دارد.

بدخشان با اشاره به مواد ۷۲۵ و ۷۲۶ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تأکید کرد: مطابق قانون، برگزارکنندگان چنین بخت‌ آزمایی‌ ها و افرادی که در آنها شرکت می‌ کنند، مجرم محسوب می‌ شوند و مجازات قانونی افرادی که در فضای مجازی اقدام به قمار می کنند در خصوص نامبردگان جاری می شود.

دادستان مه‌ ولات خاطرنشان کرد: افرادی که پیش‌ تر نیز در این گونه قرعه‌ کشی‌ ها وجهی پرداخت کرده یا خود را برنده اعلام کرده‌ اند، شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

بدخشان با بیان اینکه استمرار در شناسایی و پلمب واحد‌های غیرمجاز در دستور کار است، تصریح کرد: در صورت واریز وجوه یا تبلیغات این‌ گونه فعالیت‌ ها در شهرستان مه ولات؛ حوزه قضایی مه‌ ولات حق ورود و پیگیری موضوع را خواهد داشت.

دادستان مه ولات هشدار داد: بر اساس قانون حبس و جریمه تا سه برابر ارزش کالای قرعه‌ کشی برای اشخاصی که در این نوع فعالیت‌ های غیرقانونی مشارکت دارند، در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از فریب مردم و مقابله با گسترش فعالیت‌ های مجرمانه در پوشش بخت‌ آزمایی و قرعه‌ کشی است.