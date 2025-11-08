چهارمین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه) با معرفی و تجلیل از برگزیدگان این تیم، در قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، چهارمین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه)، که از ۱۴ آبان در شهر قم آغاز شده بود، با تجلیل از برگزیدگان، در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، به کار خود پایان داد.

در این برنامه که محمدتقی میرزاجانی معاون شورای عالی قرآن و مدیرعامل بنیاد قرآنیان اُسوه، حجت‌الاسلام سیداحمد مشرف؛ معاون فرهنگی آستان حضرت فاطمه معصومه (س) و برخی دیگر از مدیران و دست‌اندرکاران آستان مقدس حضرت معصومه و بنیاد قرآنیان اُسوه حضور داشتند، از منتخبان تیم ملی قاریان نوجوان در فصل گذشته در بخش‌های آموزشی، کتاب‌خوانی، تحصیلی و مسابقه‌های سراسری اخیر، تجلیل شد.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

بخش آموزشی: مهدی اکبری‌زرین، علی دولت‌آبادی و امیرطا‌ها قهرمان‌پور

بخش کتاب‌خوانی: حسین خورشیدوند، امیرحسین سرلک، امیرعلی خیری، محمدصالح قدیمی، طا‌ها عسگرنژاد، علی دولت‌آبادی، محمداحسان طیب‌علی، محمدمهدی جعفری، محمدحسین عظیمی، ابوالفضل هوشیارمقدم، محمدحسین قهرمان‌پور، امیرطا‌ها قهرمان‌پور، علی هاشمی و امیرعلی مهرداد

بخش تحصیلی: امیررضا مهرداد و محمدجواد توکلی

کسب رتبه در مسابقه‌های سراسری (سنندج):

- رتبه اول تا سوم در رشته قرائت زیر ١٨ سال: امیرحسین لندرانی، سیدعلیرضا مولایی و هادی سخندان

- رتبه اول در رشته حفظ کل بالای ١٨ سال: محمدرضا جعفرپور

- رتبه دوم در رشته ترتیل بالای ١٨ سال: مهدی اکبری‌زرین

- رتبه دوم در رشته تواشیح: میلاد کریمی (گروه وارثین یزد).

تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه) با ۳۲ عضو، از سوی بنیاد قرآنیان اُسوه و زیر نظر شورای عالی قرآن فعالیت می‌کند.