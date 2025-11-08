به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، اصغر باقریان در بازدید از طرح فاز ۳ تغلیظ سونگون، با اشاره به نصب سلول‌های فلوتاسیون ۳۰۰ مترمکعبی گفت: کارخانه فاز ۳ تغلیظ سونگون شامل ۳۴ سلول فلوتاسیون است که از این میان، ۲۰ سلول با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب، بزرگ‌ترین سلول‌های به‌کار گرفته‌شده در صنعت مس کشور محسوب می‌شوند.

وی همچنین از پایان عملیات نصب بدنه آسیای نیمه‌خودشکن (SAG Mill) در این طرح خبر داد و افزود: این تجهیز با توان خردایش ۲۷۰۰ تن کانسنگ در ساعت، رکورد بزرگ‌ترین آسیای نصب‌شده در ایران را به نام خود ثبت کرده است.

مدیر مجتمع مس سونگون با تأکید بر پیشرفت منظم طرح فاز ۳ گفت: با رفع موانع موجود در ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات اصلی، طی ماه‌های آینده تحولات قابل توجهی در مراحل اجرایی این طرح رقم خواهد خورد.

کارخانه فاز ۳ تغلیظ مجتمع مس سونگون با ظرفیت سالانه ۲۱ میلیون تن خوراک ورودی، از طرح‌های راهبردی صنعت مس کشور است که با بهره‌برداری کامل، گام مهمی در توسعه ظرفیت فرآوری و افزایش تولید مس برداشته خواهد شد.