همایش «ایران، سرزمین گل محمدی» به همت موزه گل محمدی ایران و همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایرج رستگار، دبیر همایش ایران؛ سرزمین گل محمدی با بیان اینکه این رویداد به همت موزه گل محمدی ایران و همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، اظهار داشت: گل محمدی، گل ملی ایران است و با پیشینه‌ی چندین هزار ساله، میراث گرانقدر این سرزمین به شمار می‌رود و معرفی و پرداختن به آن اهمیت فراوانی دارد.

وی با اشاره به اقدام عربستان در ثبت جهانی گل محمدی با عنوان رز طائف و همچنین تلاش ترکیه برای ثبت عصاره گل محمدی به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا، تصریح کرد: برپایی این همایش اقدامی در راستای خود آگاهی ملی و دگرآگاهی جهانی است.

رئیس موزه گل محمدی با بیان اینکه صیانت از گل محمدی ایران صیانت از میراث فرهنگی و وظیفه‌ی ملی است، از هندرمندان و فعالان این عرصه خواست در برپایی همایش مشارکت داشته باشند.