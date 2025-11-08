به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با حضور در پایگاه بسیج محله پرورش، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مشکلات این پایگاه و محله قرار گرفت.

فرمانده و اعضای پایگاه بسیج در این دیدار، گزارشی از وضعیت خدمات‌رسانی، نیاز‌های بهداشتی و عمرانی محله ارائه کرده و برخی از مشکلات زیرساختی و اجتماعی منطقه را مطرح کردند.

رضا رحمانی نیز ضمن قدردانی از تلاش نیرو‌های بسیجی و اهالی محله، بر ضرورت مشارکت مردم و نهاد‌های محلی در بهبود وضعیت محلات شهری تأکید کرده و گفت: با همکاری مردم، مساجد و بسیج می‌توانیم الگوی موفقی از مدیریت محله‌محور در ارومیه ایجاد کنیم.