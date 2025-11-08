پخش زنده
شرکت پالایش و پخش اعلام کرد «برای افزایش سهم سوخت پاک سیانجی در سبد سوخت خودروها، طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر آغاز شده و متقاضیان میتوانند درخواست خود را در وبگاه این شرکت ثبت کنند».
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل به دنبال اجرای سیاستهای کلان دولت چهاردهم در راستای مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به بنزین و توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) در ناوگان حملونقل کشور، طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز و تولید خودروهای دوگانهسوز کارخانهای مجدداً فعال شده است.
طرح مذکور که پس از دو سال وقفه، از سر گرفته شده است، یکی از طرحهای راهبردی در حوزه انرژی کشور شناخته میشود و هدف آن افزایش بهرهوری سوخت، کاهش هزینههای ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضعیت زیستمحیطی شهرها است.
از جمله ویژگیهای احیای طرح دوگانهسوزی خودروها در تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز، بومیسازی تولید کیت نسل ۴ در داخل کشور است که موجب سرعت بخشیدن به این فرایند شده است و با این تغییر تکنولوژی، تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز در سهماهه اخیر، سرعت چشمگیری داشته است.
بر اساس این گزارش، متقاضیان میتوانند به سامانه ثبت نام خودروها برای دوگانه سوز شدن به نشانی اینترنتی gcr.niopdc.ir مراجعه کنند.