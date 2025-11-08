به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهردار آبادان در مراسم پرده برداری از این المان گفت: نصب این اِلِمان به مناسبت حماسه ذولفقاری و به پاس رشادت‌هایی است که شهید دریاقُلی سورانی در روز‌های آغازین محاصره آبادان با هوشیاری و فداکاری خود مانع از محاصره کامل شهر شد.

یاسین کاوه پور افزود: شهید دریاقلی سورانی با ازخودگذشتگی و هوشیاری خود، به موقع نیرو‌های مردمی را از حرکت دشمن آگاه کرد و با همکاری آنان، از محاصره کامل آبادان جلوگیری شد؛ و این اقدام نمادی از مقاومت، غیرت و همبستگی مردم آبادان است.

او ادامه داد: نصب المان یادبود این شهید در نقاط مختلف شهر، اقدامی فرهنگی برای گرامیداشت یاد و نام قهرمانان مردمی آبادان است تا نسل امروز بداند امنیت و آزادگی امروز، مرهون ایثار آنان است.

عباس سورانی داماد و پسرعموی شهید دریاقلی نیز با قدردانی از شهرداری آبادان گفت: دریاقلی نماد مردم آبادان است و این یادبود متعلق به یک فرد خاص نیست؛ زیرا هرکس در جایگاه او قرار می‌گرفت، همین کار را می‌کرد.

او از همه کسانی که برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.