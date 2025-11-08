پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفت: پیشنویس آییننامه نظام صنفی کارهای ساختمانی با هدف ارتقای جایگاه حرفهای فعالان بخش ساختمان و ساماندهی روابط صنفی در این حوزه تدوین شده به هیئت دولت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد پیشنویس آییننامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نهایی شده است.
وی هدف از تدوین این آییننامه را رشد و ارتقای حرفههای مرتبط با تولید مسکن و ساختمان، صیانت از حقوق شاغلان صنفی و همچنین حمایت از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد.
به گفته اسدی، ایجاد روابط منسجم بین فعالان صنفی، افزایش اعتبار فنی و اقتصادی فعالان بخش ساختمان و جلب حمایتهای دولتی از تشکلهای صنفی از دیگر اهداف تدوین این آییننامه است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان افزود: این پیشنویس با همکاری صنوف و سازمان نظام مهندسی کشور تدوین شده و برای دریافت نظرات نهایی به ذینفعان ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از جمعبندی دیدگاهها، نسخه نهایی آییننامه برای تصویب و ابلاغ به هیات وزیران ارسال میشود.
طبق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی موظف است آییننامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه کند.
این آییننامه چارچوب فعالیتهای صنفی در حوزه ساختوساز و نحوه تعامل میان نهادهای حرفهای و دولتی را مشخص میکند.
همچنین در این سند، ایجاد شرکتهای تضمین خدمات صنفی و مشارکت در صندوقهای تضمین سرمایهگذاران مسکن پیشبینی شده است.
اسدی تأکید کرد اجرای این آییننامه میتواند به شفافیت و افزایش کیفیت خدمات در صنعت ساختمان کشور کمک کند.