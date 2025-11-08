به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت : در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف‌آباد از ذخیره 45 تُن مواد غذایی و ارزاق عمومی در یکی از انبارهای این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار حمید علینقیان پور افزود: مأموران در تحقیقات تخصصی پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی و عوامل اداره جهاد کشاورزی شهرستان در بازرسی از این انبار، انواع ارزاق عمومی قاچاق شامل قند و شکر، ماکارونی، انواع کنسرو، چای، روغن خوراکی، رب گوجه، حبوبات و سایر مواد غذایی را کشف کنند.

وی ادامه داد: یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.