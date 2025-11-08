آئین افتتاحیه پنجمین رویداد ملی ایران جانِ
آغاز رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبیِ ایران
مدیرکل صدا و سیمای اخراسان جنوبی: رویداد ملی ایران جان در ایستگاه پنجم خود به استان خراسان جنوبی رسید و از ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه برگزار میشود.
، آینه دار افزود: این رویداد بعد از ماهها کار و تلاش امروز آغاز میشود و برنامه ریزیها در این رویداد بر اساس شعار رئیس رسانه ملی در دوره تحولی سازمان بر مبنای عدالت گستری و هویت محوری است.
وی با بیان اینکه شعار رویداد ایرانِ جان در خراسان جنوبی " دیار دین، دانش و فرهنگ است " گفت: این رویداد یک رویداد امیدآفرین و مردمی است و تاکنون بیش از ۱۰ اتاق فکر درباره آن برگزار شده و گروههای مختلفی از مردم در تولیدات مشارکت داشتهاند.
مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: هزار و ۷۳۳ برنامه برای پخش در این رویداد تولید و آماده شده است که شامل ۶۳۸ اثر در حوزه سیما، ۷۵۰ اثر در حوزه رادیو و ۱۸۰ اثر خبری شامل ۱۳۰ گزارش خبری و ۵۰ میان برنامه است.
