به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عظیم طهماسبی در این زمینه با اشاره به افزایش پرواز‌های دو شرکت هواپیمایی گفت: شرکت هواپیمایی نخست در توسعه خدمات خود، سه پرواز هفتگی جدید در مسیر ارومیه -تهران و بالعکس برقرار کرده است، این پرواز‌ها در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و جمعه انجام می‌شوند به‌طوری که پرواز ساعت ۱۱ صبح وارد فرودگاه ارومیه شده و ساعت ۱۲ ظهر به مقصد تهران پرواز می‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین شرکت هواپیمایی دوم نیز با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون مسافران، سه پرواز هفتگی جدید در روز‌های شنبه، دوشنبه، پنج شنبه برقرار کرده است که طبق برنامه، در ساعت ۱۸:۳۰ وارد فرودگاه ارومیه شده و سپس در ساعت ۱۹:۳۰ به سمت تهران پرواز می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی در تشریح روند توسعه شبکه پروازی، از استقرار پرواز شب‌خواب در فرودگاه ارومیه خبر داد.

طهماسبی افزود: بر اساس این برنامه، هر شب یک فروند هواپیما در فرودگاه ارومیه فرود می‌آید و پس از توقف شبانه، ساعت ۶ صبح روز بعد به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

وی گفت: استقرار پرواز شب‌خواب در فرودگاه ارومیه، امکان برقراری پرواز‌های صبح‌گاهی به تهران را فراهم می‌کند؛ موضوعی که به‌ویژه برای مسافران کاری و اداری که نیازمند حضور زود هنگام در پایتخت هستند، مزیتی مهم و ارزشمند به شمار می‌رود.