به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرجهاد کشاورزی خوانسار گفت: از ۷۵۰ هکتار باغ گردو در این شهرستان، ۵۰۰ هکتار آن بارور است.

اکبر مردانی افزود: بیشترین ارقام گردوی خوانسار از انواع سنتی و محلی شامل نوک کلاغی، سوزنی و پوست کاغذی است.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد گردوی استان در این شهرستان برداشت می‌شود، گفت: خاک مناسب، آب و هوای کوهستانی و استفاده از آب چشمه و قنوات موجب چربی، سفیدی و طعم مناسب گردوی خوانسار شده است.

مدیرجهاد کشاورزی خوانسار افزود: برداشت محصول به دو صورت مکانیزه با دستگاه و سنتی با چوب با حضور بیش از ۱۵۰ کارگر فصلی از مناطق کرد نشین غرب کشور صورت می‌پذیرد.

مردانی گفت: پیش بینی می‌شود امسال با وجود سرمای بهاره و ریزش بخشی از محصول ۴۰۰ تن گردو از این باغ‌ها برداشت شود.