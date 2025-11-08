سهم ۴۰ درصدی خوانسار در تولید گردوی استان
فصل برداشت میوه ای سبز با عطر وطعم بی نظیرش در خوانسار
برداشت گردو از ۵۰۰ هکتار از باغهای بارور شهرستان خوانسار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرجهاد کشاورزی خوانسار گفت: از ۷۵۰ هکتار باغ گردو در این شهرستان، ۵۰۰ هکتار آن بارور است.
اکبر مردانی افزود: بیشترین ارقام گردوی خوانسار از انواع سنتی و محلی شامل نوک کلاغی، سوزنی و پوست کاغذی است.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد گردوی استان در این شهرستان برداشت میشود، گفت: خاک مناسب، آب و هوای کوهستانی و استفاده از آب چشمه و قنوات موجب چربی، سفیدی و طعم مناسب گردوی خوانسار شده است.
مدیرجهاد کشاورزی خوانسار افزود: برداشت محصول به دو صورت مکانیزه با دستگاه و سنتی با چوب با حضور بیش از ۱۵۰ کارگر فصلی از مناطق کرد نشین غرب کشور صورت میپذیرد.
مردانی گفت: پیش بینی میشود امسال با وجود سرمای بهاره و ریزش بخشی از محصول ۴۰۰ تن گردو از این باغها برداشت شود.
