به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حمید محبوبی افزود: جمعه شب گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با ام وی ام در محور سلماس _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه نجات گران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، گفت: این حادثه ۹ مصدوم داشت که مصدومین بعد از رهاسازی وانجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.