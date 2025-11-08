رئیس پلیس‌راه استان اردبیل گفت: مأموران ما در یک رویداد غیرمنتظره، خودرویی را که راننده آن یک کودک ۸ساله بود، در یکی از جاده‌های استان متوقف و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ وحید علیپور، رئیس پلیس‌راه استان اردبیل،با اشاره به توقیف خودروی پژو پارسی که توسط یک کودک هشت‌ساله در محور پارس‌آباد به جعفرآباد رانندگی می‌شد، اظهار کرد: مأموران پلیس‌راه حین گشت‌زنی متوجه این خودرو شده و بلافاصله آن را توقیف و به پارکینگ منتقل نمودند.

وی با هشدار نسبت به این اقدام پرخطر، گفت: از تمامی شهروندان تقاضا داریم از قراردادن وسیله نقلیه در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه که فاقد مهارت و آگاهی لازم برای رانندگی به‌ویژه در جاده‌ها هستند، به‌طورجدی خودداری نمایند.

سرهنگ علیپور با تشریح تبعات قانونی این عمل، افزود: بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، والدینی که خودرو یا موتورسیکلت خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهند، به‌عنوان معاون جرم رانندگی بدون پروانه شناخته شده و در مراجع قضایی تعقیب و مجازات خواهند شد.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل با تأکید بر نقش پیشگیرانه خانواده‌ها، یادآور شد: خانواده‌ها با نظارت و مسئولیت‌پذیری بیشتر و خودداری از سپردن خودرو به افراد فاقد شرایط، می‌توانند نقش حیاتی در جلوگیری از بروز حوادث ناگوار ایفا نمایند.