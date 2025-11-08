به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد آلودگی هوا، شماره ۱ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:تداوم پایداری و سکون نسبی جو؛

زمان شروع: شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ و پایان: صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ خواهد بود.

نوع مخاطره: تداوم ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرجمعیت استان؛

منطقه اثر: اراک، ساوه و شازند؛

اثر مخاطره: کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات؛

توصیه:

خودداری افراد به ویژه گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد؛ عدم فعالیت‌های ورزشی در هنگام افزایش شاخص‌های آلودگی هوا؛ مدیریت منابع آلاینده هوا و آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه.