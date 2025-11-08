پخش زنده
هشدار سطح زرد شماره یک هواشناسی استان مرکزی مبنی بر کاهش کیفیت هوا در فصل سرما صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد آلودگی هوا، شماره ۱ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:تداوم پایداری و سکون نسبی جو؛
زمان شروع: شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ و پایان: صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ خواهد بود.
نوع مخاطره: تداوم ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرجمعیت استان؛
منطقه اثر: اراک، ساوه و شازند؛
اثر مخاطره: کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات؛
توصیه:
خودداری افراد به ویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد؛ عدم فعالیتهای ورزشی در هنگام افزایش شاخصهای آلودگی هوا؛ مدیریت منابع آلاینده هوا و آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.