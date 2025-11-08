پخش زنده
در نشست نخبگان اصفهانی با معاون علمی رئیس جمهور، چند منطقه برای واگذاری زمین وساخت مسکن اهدایی خیران معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در نشست حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور با جمعی از نخبگان و خیران با محوریت واگذاری زمین و ساخت مسکن نخبگان استان، چند منطقه اهدایی خیران معرفی شد و با دستور حسین افشین مقرر شد تا پایان هفته گزینه نهایی برای اختصاص زمین مشخص شود.
وی در این نشست، نخبگان را سرمایه انسانی ارزشمند برای جامعه علمی معرفی کردو افزود: دولت در استانهای مختلف بحث واگذاری زمین و ساخت مسکن نخبگان را تا حدود قابل توجهی به سرانجام رسانده و در پایتخت هم بهترین زمینها برای این حوزه اختصاص یافته است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور اضافه کرد: خیران برای ساخت ۱۱۰ واحد مسکونی در استان اصفهان اعلام آمادگی کردهاند و قدردان این اقدام ارزشمند این حامیان مالی نخبگان هستیم و مسئولان استانی تا چهارشنبه ملزم هستند موضوع تخصیص زمین را تعیین تکلیف کنند تا روند ساخت مسکن به سرعت آغاز شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور در این نشست بر حمایت همه جانبه از نخبگان و شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد و گفت: با همکاری وزارت امور خارجه، نیروهای علمی در کشورهای مختلف مستقر هستند و ارتباطات خوبی برای انتقال دانش فنی و سرمایه گذاری خارجی شکل گرفته است.
حسین افشین با بیان این که ثبات مدیریتی نقش ویژهای در توسعه شرکتهای دانش بنیان دارد، افزود: مدیران باید از تمام قوانین موجود استفاده کنند و در این مسیر ظرفیت مدیران شرکتهای خصوصی در اولویت ما است.
وی اضافه کرد: اگر شرکتهای دانش بنیان نبودند امروز ما باید ۱۷ میلیارد دلار برای بخش بهداشت و درمان هزینه میکردیم، اما این آمار در حال حاضر به ۲ و نیم میلیارد دلار کاهش یافته است.
افشین افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه اجرای ۵ طرح را در دستور کار قرار دادهایم و اگر اجرایی شود سالانه از خروج یک میلیارد دلار ارز جلوگیری خواهد شد.
نخبگان استان در این نشست، توانمندی و جایگاه علمی خود را در فناوریهای روز دنیا تشریح و همچنین دغدغههای خود را در موضوعات مختلف از جمله تامین مالی و کمک به افزایش صادرات شرکتهای دانش بنیان، تسهیل صدور مجوزها، ساماندهی مسکن نخبگان، حمایت برای ایجاد زیرساختها درست اداری و ساماندهی آیین نامه ها، تسهیل سرمایه گذاری خارجی در کشور مطرح کردند.