مدیرکل امور مالیاتی استان یزد از حذف فاکتورهای کاغذی و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرداسی از حذف فاکتورهای کاغذی و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول دیماه ۱۴۰۴ خبر داد و هشدار داد: صورتحسابهای کاغذی از این تاریخ فاقد اعتبار مالیاتی در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خواهندبود.
وی با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای این طرح را گامی بلند در راستای شفافسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و تسهیل بررسیهای سیستمی دانست.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با تأکید بر لزوم آمادگی بهموقع فعالان اقتصادی، از کلیه مودیان خواست هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام در سامانه مودیان و فراهمسازی بسترهای ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مطابق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. وی هشدار داد که عدم رعایت این قانون از دیماه، موجب خواهدشد که اعتبار صورتحسابهای خرید مورد پذیرش قرار نگرفته و مشمول جرایم مالیاتی خواهد بود.
مرداسی در ادامه از تغییرات در ارسال اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده نیز خبر داد و اعلام کرد که از دورههای تابستان و پاییز ۱۴۰۴، مودیان موظف خواهند بود اطلاعات خریدهای خود را نیز به صورت سیستمی و در قالب فرمهای الکترونیکی مشخصشده در اظهارنامه ثبت کنند. این تغییر مهم که مکمل سیستم صورتحساب الکترونیکی است، موجب افزایش دقت، کاهش خطا و تسریع در رسیدگیهای مالیاتی خواهد شد.