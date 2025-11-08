در طرح جوانی جمعیت، بیش از ۱۰ هزار قطعه زمین به خانواده‌های یزدی واگذار شده است.

از پیشرفت چشمگیر طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی ثبت‌نام کرده‌اند و عملیات آماده‌سازی پروژه‌های بزرگ مسکونی مانند پردیس زندگی به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،

احسان خواجه‌رضایی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۶۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان حدود ۵۰ هزار نفر تأیید نهایی شده و ۳۶ هزار و ۵۷۳ نفر نیز به‌عنوان متقاضی مؤثر شناخته می‌شوند؛ یعنی کسانی که آورده اولیه خود را واریز کرده و به پروژه متصل شده‌اند.

وی افزود: پاسخ‌گویی حضوری به متقاضیان روز‌های شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در اداره کل راه و شهرسازی یزد (خیابان مسکن) انجام می‌شود.

خواجه‌رضایی در ادامه گفت: در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز قریب به ۱۹ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بالغ بر ۱۲ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند و تاکنون ۱۰ هزار و ۵۴ قطعه زمین قرعه‌کشی و واگذار شده است.

او افزود: سایر متقاضیان در مراحل بعدی قرعه‌کشی یا عقد قرارداد قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد از پیشرفت قابل‌توجه پروژه پردیس زندگی ۲ و ۳ خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۷۹۱ هکتار در حال اجراست و تاکنون بیش از ۸۰ درصد آماده‌سازی شامل عملیات خاکی انجام و زیرساخت‌ها شامل آب، برق، گاز، تلفن و جدول‌گذاری بایستی انجام شود.

به گفته وی، در شورای مسکن استان تصمیم‌گیری خواهد شد که این پروژه‌ها به‌صورت گروه‌ساخت توسط مردم اجرا شوند یا به‌صورت نیمه‌ساز و تکمیل‌شده به متقاضیان تحویل گردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به اجرای طرح ویژه مسکن نخبگان بیان کرد: ثبت‌نام این طرح حدود یک سال پیش انجام شد، تهیه طرح آماده‌سازی زمین در شهریور ماه به پایان رسید و با تعیین کارگزار، عملیات اجرایی طرح رسماً آغاز شده است.

خواجه‌رضایی با تأکید بر سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توسعه درون‌زا افزود: تمرکز برنامه‌های توسعه شهری در یزد بر نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی است و برای ساکنان این مناطق تسهیلات با سود پایین جهت نوسازی منازل در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی پرسش‌های رایج متقاضیان اشاره کرد:

مجرد‌هایی که پس از حذف از سامانه ازدواج کرده‌اند، می‌توانند درخواست ویرایش و بازگشت به طرح ارائه دهند.

افرادی که مالک خانه قدیمی در بافت تاریخی و بالتبع مالکیت دارند؛ از تسهیلات نهضت ملی بهره‌مند نمی‌شوند، اما می‌توانند از وام نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند.

شرط حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا همچنان برقرار است.

فقط افرادی که پیش از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ثبت‌نام کرده‌اند، امکان بهره‌مندی هم‌زمان از طرح نهضت ملی و جوانی جمعیت را دارند.

زمین‌های نهضت ملی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شوند و فعلاً قابل فروش نیستند.

قیمت‌گذاری نرخ اجاره زمین‌ها براساس دفترچه معاملاتی دارایی و نرخ مصوب دولت تعیین می‌شود، نه سلیقه‌ای.

اولویت تخصیص واحد‌ها براساس تاریخ و مبلغ واریز محاسبه می‌شود؛ هر روز زودتر واریز، معادل یک امتیاز بیشتر است؛ که این امتیاز توسط سامانه مشخص می‌شود.