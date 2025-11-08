پیشرفت ۸۰ درصدی آماده سازی پردیس زندگی ۲ و ۳ یزد
در طرح جوانی جمعیت، بیش از ۱۰ هزار قطعه زمین به خانوادههای یزدی واگذار شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، از پیشرفت چشمگیر طرحهای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی ثبتنام کردهاند و عملیات آمادهسازی پروژههای بزرگ مسکونی مانند پردیس زندگی به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
احسان خواجهرضایی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۶۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند که از این میان حدود ۵۰ هزار نفر تأیید نهایی شده و ۳۶ هزار و ۵۷۳ نفر نیز بهعنوان متقاضی مؤثر شناخته میشوند؛ یعنی کسانی که آورده اولیه خود را واریز کرده و به پروژه متصل شدهاند.
وی افزود: پاسخگویی حضوری به متقاضیان روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در اداره کل راه و شهرسازی یزد (خیابان مسکن) انجام میشود.
خواجهرضایی در ادامه گفت: در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز قریب به ۱۹ هزار نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد بالغ بر ۱۲ هزار نفر تأیید نهایی شدهاند و تاکنون ۱۰ هزار و ۵۴ قطعه زمین قرعهکشی و واگذار شده است.
او افزود: سایر متقاضیان در مراحل بعدی قرعهکشی یا عقد قرارداد قرار دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد از پیشرفت قابلتوجه پروژه پردیس زندگی ۲ و ۳ خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۷۹۱ هکتار در حال اجراست و تاکنون بیش از ۸۰ درصد آمادهسازی شامل عملیات خاکی انجام و زیرساختها شامل آب، برق، گاز، تلفن و جدولگذاری بایستی انجام شود.
به گفته وی، در شورای مسکن استان تصمیمگیری خواهد شد که این پروژهها بهصورت گروهساخت توسط مردم اجرا شوند یا بهصورت نیمهساز و تکمیلشده به متقاضیان تحویل گردند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به اجرای طرح ویژه مسکن نخبگان بیان کرد: ثبتنام این طرح حدود یک سال پیش انجام شد، تهیه طرح آمادهسازی زمین در شهریور ماه به پایان رسید و با تعیین کارگزار، عملیات اجرایی طرح رسماً آغاز شده است.
خواجهرضایی با تأکید بر سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توسعه درونزا افزود: تمرکز برنامههای توسعه شهری در یزد بر نوسازی بافتهای فرسوده و تاریخی است و برای ساکنان این مناطق تسهیلات با سود پایین جهت نوسازی منازل در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی پرسشهای رایج متقاضیان اشاره کرد:
مجردهایی که پس از حذف از سامانه ازدواج کردهاند، میتوانند درخواست ویرایش و بازگشت به طرح ارائه دهند.
افرادی که مالک خانه قدیمی در بافت تاریخی و بالتبع مالکیت دارند؛ از تسهیلات نهضت ملی بهرهمند نمیشوند، اما میتوانند از وام نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند.
شرط حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا همچنان برقرار است.
فقط افرادی که پیش از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ثبتنام کردهاند، امکان بهرهمندی همزمان از طرح نهضت ملی و جوانی جمعیت را دارند.
زمینهای نهضت ملی بهصورت اجاره ۹۹ ساله واگذار میشوند و فعلاً قابل فروش نیستند.
قیمتگذاری نرخ اجاره زمینها براساس دفترچه معاملاتی دارایی و نرخ مصوب دولت تعیین میشود، نه سلیقهای.
اولویت تخصیص واحدها براساس تاریخ و مبلغ واریز محاسبه میشود؛ هر روز زودتر واریز، معادل یک امتیاز بیشتر است؛ که این امتیاز توسط سامانه مشخص میشود.