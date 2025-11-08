‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در همایش تجلیل از نوغانداران شهرستان بابل در منطقه بندپی شرقی که با حضور رییس مرکز توسعه نوغان داری کشور، مدیرکل کمیته امداد استان، فرماندار بابل و جمعی از مسئولین شهرستانی و کشاورزان برگزار شد اعلام شد: استان مازندران در تولید کرم ابریشم و پیله، رتبه چهارم کشور را دارد.

رییس مرکز توسعه نوغان داری کشور با اشاره به اینکه تولیدات کل کشور در سال گذشته ۱۴۰۰ تن بوده افزود: از این میزان سهم گیلان ۴۰۰ تن و سهم مازندران زیر ۱۰۰ تن بوده است.

حبیب الله رضادوست افزود: نیاز نخ کشور بیش از ۷۵۰ تن است در حالیکه تولید کشور زیر ۴۰ درصد می‌باشد و این ظرفیت در کشور وجود دارد تا بحث نوغانداری را به عنوان اشتغال در همه استان‌ها خصوصا" در شمال کشور ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی؛ توسعه صنعت نوغانداری در کشور است و تمام ۳۱ استان کشور توانایی پرورش کرم ابریشم را دارند.

رییس مرکز توسعه نوغان داری کشور با اشاره به اینکه ۹ استان کشور در حال حاضر اقدام به تولید کرم ابریشم می‌کنند افزود: گیلان رتبه اول، خراسان شمالی و خراسان رضوی رتبه دوم، گلستان رتبه سوم و مازندران رتبه چهارم را دارند.

وی با بیان اینکه امسال ۴۰ هزار تخم نوغان در سطح کشور توزیع شد افزود: از این میزان، سهم مازندران ۳ هزار جعبه بوده است.

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور اضافه کرد: ظرفیت‌های خوبی در استان مازندران وجود دارد و در کل کشور دو باغ تولید نهال توت در استان‌های مازندران و گیلان فعالیت می‌کنند.

رضادوست گفت: دولت حمایت‌های خوبی برای تولیدکنندگان گذاشته و یارانه ویژه بابت توسعه نوغان داری در نظر گرفته که یکی از یارانه‌ها تولید نهال اصلاح شده است که به صورت رایگان در اختیار نوغانداران قرار می‌دهد

وی افزود: برنامه دوم دولت در بحث تولید تخم نوغان، آن هم رایگان و قیمت تمام شده برای دولت، قیمت بالایی می‌باشد، اما برای تولیدکنندگان ۴۰ هزار تومان هزینه می‌شود.

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور خاطر نشان کرد: در کل کشور ۴۰ هزار جعبه تخم نوغان واردات داریم که امیدواریم با ۱۵ هزار جعبه تولید داخل با برنامه خوب در مدت ۳ سال آینده در تولید تخم نوغان به خود کفایی برسیم.

رضادوست افزود: در مازندران کارخانه‌ای نداریم، اما در گیلان دو کارخانه و در خراسان رضوی چند کارخانه خانگی داریم.

فرماندار شهرستان بابل هم گفت: نوغانداری در شهرستان بابل گذشته تاریخی و فرهنگ زیادی دارد.

میرتبار افزود: در شهرستان بابل، اشتغال نوغانداری، اولویت مشاغل خانگی در بندپی شرقی، بندپی غربی و بابلکنار است.

وی تصریح کرد: در شهرستان بابل ۴۰ تن پیله‌تر تولید می‌شود و بنا داریم در شهرستان بابل با توجه به ظرفیت دارا بودن مناطق بالا دستی و پایین برای خانم‌های خانه که یک شغل خانگی هم است اشتغال ایجاد کنیم. در این اشتغال خانگی دستگا‌های کمک کار مردم و بنیاد علوی و کمیته امداد هم همیشه پای کار این نوع اشتغال در شهرستان بابل هستند که باید درشهرستان تولید را به حدی رساند تا از خام فروشی جلوگیری شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به روایتی از پیامبر که فرمودند: سه چیز است که حجاب‌ها را پاره می‌کند و به پیشگاه عظمت خدا می‌رسد:صدای گردش قلم‌های دانشمندان، صدای قدم‌های مجاهدان و صدای چرخ نخ ریسی بیان داشت: این روایت به اهمیت تولید تاکید دارد و ما زمانی می‌توانیم افتخار کنیم که از مصرف گرایی فاصله گرفته و مزارع پربار و باشکوه داشته باشیم

مدیرکل کمیته امداد مازندران هم در این مراسم معماری، تغذیه و لباس را نماد تمدن یک کشور دانست و گفت: بزرگترین مرگ بر آمریکا رونق تولید در کشور است.

میثم معافی به پیشینه راه ابریشم در ایران اشاره کرد و افزود: ابریشم ملکه الیاف است و شناسنامه یک ایرانی که باید به رونق و توسعه آن توجه ویژه شود و هر سال در این صنعت شاهد رشد و پیشرفت باشیم.

وی با بیان اینکه در مازندران سه منطقه به نوغان داری مشغول هستند که امیدواریم این رقم با تلاش مسئولین به ۱۳ منطقه برسد بیان داشت: گردشگری نوغان باید شکل بگیرد که با کمک جهاد کشاورزی بتوانیم توسعه صنعت نوغان را در استان داشته باشیم.

مدیرکل کمیته امداد مازندران تاکید کرد: با توجه به نقش مهم زن و مادر در خانواده، ایجاد مشاغل خانگی زنانه و خانوادگی، زود بازده و با سرمایه کم مانند نوغان داری می‌تواند قدمی در جهت تناسب بین نقش مادری و داشتن شغل و درآمد ایجاد کند.

معافی تصریح کرد: در حوزه توسعه تولید بومی هر گونه حمایت و پشتیبانی از طرف کمیته امداد انجام خواهد شد.

خاطر نشان می‌شود: در پایان مراسم از کارآفرینان برتر در حوزه نوغان داری و یاوران اشتغال منطقه بندپی شهرستان بابل تجلیل به عمل آمد.

یوسف پور و گزارشی از این جلسه: