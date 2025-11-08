اداره‌کل هواشناسی خوزستان با پیش‌بینی وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی، تداوم وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در استان، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۵ امروز شنبه ۱۷ آبان اداره‌کل هواشناسی خوزستان در توصیف وضعیت جوی مورد انتظار، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی پیش‌بینی شده است.

زمان شروع این پدیده از اواسط وقت شنبه ۱۷ آبان و زمان پایان آن اواخر وقت یکشنبه ۱۸ آبان خواهد بود.

نوع مخاطره این پدیده نیز وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی و منطقه اثر آن مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جاده‌های مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان و اهواز و هندیجان پیش‌بینی می‌شود.

اثر مخاطره نیز کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در مسافرت‌های صبحگاهی و شامگاهی است.

احتیاط در تردد و رانندگی، تمهیدات لازم برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه توصیه شده است.