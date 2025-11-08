پخش زنده
سازمان هواشناسی خوزستان درباره وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی در شهرهای آبادان و خرمشهر هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواسط وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه در مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جادههای مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان و اهواز و هندیجان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: همچنان تا اواخر هفته جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.
او ادامه داد: تا اواخر هفته تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت.