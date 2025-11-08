پخش زنده
رئیس رسانه ملی درگذشت بانوی هنرمند تلویزیون و تئاتر، زندهیاد زویا امامی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون
خبر درگذشت بانوی هنرمند، زندهیاد زویا امامی، مایه تأسف و اندوه عمیق جامعه فرهنگ و هنر شد.
او از میانه دهه هفتاد با حضور در آثار ماندگاری، چون «وکلای جوان»، «پشتکنکوریها»، «معمای شاه»، «پردهنشین»، «آسمان همیشه ابری نیست» و «هشت بهشت» نقشی درخشان در حافظه تصویری مخاطبان به جا گذاشت.
درگذشت این هنرمند گرامی را به همسر ارجمند ایشان، استاد پیشکسوت کاظم هژیرآزاد، خانواده محترمشان و به همه دوستداران و همکاران وی در عرصه هنر کشور تسلیت عرض میکنم.
از آفریدگار مهربان برای آن فقیده سعیده آمرزش و آرامش و برای بازماندگان صبر و تسلا مسئلت دارم.»