رئیس رسانه ملی درگذشت بانوی هنرمند تلویزیون و تئاتر، زنده‌یاد زویا امامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

خبر درگذشت بانوی هنرمند، زنده‌یاد زویا امامی، مایه تأسف و اندوه عمیق جامعه فرهنگ و هنر شد.

او از میانه دهه هفتاد با حضور در آثار ماندگاری، چون «وکلای جوان»، «پشت‌کنکوری‌ها»، «معمای شاه»، «پرده‌نشین»، «آسمان همیشه ابری نیست» و «هشت بهشت» نقشی درخشان در حافظه تصویری مخاطبان به جا گذاشت.

درگذشت این هنرمند گرامی را به همسر ارجمند ایشان، استاد پیش‌کسوت کاظم هژیرآزاد، خانواده محترمشان و به همه دوستداران و همکاران وی در عرصه هنر کشور تسلیت عرض می‌کنم.

از آفریدگار مهربان برای آن فقیده سعیده آمرزش و آرامش و برای بازماندگان صبر و تسلا مسئلت دارم.»