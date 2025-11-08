پخش زنده
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طرح ساماندهی خروجی شهرستان میاندوآب به سمت شاهیندژ پیشرفت بالای ۷۹ درصدی دارد و هم اکنون در این طرح آسفالت در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون اظهار داشت: طرح ساماندهی خروجی میاندوآب ۳ کیلومتر بوده و برای اجرای آن ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: عملیات اجرای آسفالت در این طرح در دست اجراست و به زودی این محور زیربارترافیک میرود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این طرح با هدف بهبود ایمنی، روانسازی ترافیک و ارتقای زیرساختهای حملونقل در محور میاندوآب–شاهیندژ در حال اجراست.
آرامون افزود: طرح ساماندهی خروجی میاندوآب به سمت شاهیندژ یکی از پروژههای مهم عمرانی در استان آذربایجان غربی است و این طرح باعث بهبود زیرساختهای حملونقل منطقه کمک میکند، و نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارد.
وی بیان کرد: تعریض و بهسازی خروجی میاندوآب به سمت شاهیندژ باعث کاهش تصادفات و سهولت دسترسی اهالی منطقه میشود.