طرح لالههای روشن ویژه شهدای دانش آموز در دبیرستان متوسطه دوم شاهد دختر آمل اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح لالههای روشن در راستای معرفی بیش از ۱۵۷ شهید دانش آموز به صورت نمادین دردبیرستان متوسطه دوم شاهد دختر آمل اجرایی شد.
این طرح با حضور خانواده دانشمند شهید ونخبه علمی کشور شهید مجید تجن جاری و خانواده شهید سیدمحمود ابراهیمیان به عنوان شهید شاخص دبیرستان شاهد دخترمتوسطه دوم آمل کلید خورد.
مدیرآموزش وپرورش شهرستان آمل درحاشیه اجرای این طرح گفت: این طرح با هدف شناساندن شهدای دانش آموز به هم کلاسیهای آینده برگزار میشود تا از این طریق یاد و خاطره شهدای دانش آموز گرامی داشته شود.
مرتضی عسگری با بیان اینکه یکی از برنامههای آموزش و پرورش اجرای برنامههای ویژه حوزه شهید و شهادت و توسعه فرهنگ ایثار است که این طرح در قالب همین برنامهها برنامه ریزی شده است، افزود: برای اجرای طرح لالههای روشن از سالروز شهادت شهید فهمیده در مدارس در آبان ماه برنامه ریزی شده است و به طور همزمان با نام و یاد شهدای دانش آموز برگزار میشود.
وی اضافه کرد: همسو با اجرای این طرح، هر مدرسه یکی از شهدای دانشآموز یا فرهنگی ناحیه و یا منطقه خود را به عنوان شهید شاخص انتخاب و با مشارکت دانش آموزان ضمن برگزاری یادواره آن شهید، آثار فرهنگی نیز تولید میکنند.
مدیر آموزش و پرورش آمل تصریح کرد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده قرار است ضمن حضور خانوادههای شهدا در این برنامه، دانش آموزان نیز برنامههای فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت اجرا کنند.
عسگری، با بیان اینکه در اینگونه طرح ها، مشارکت حداکثری دانش آموزان مد نظر است، ادامه داد: در شرایطی که تمام دنیا از استقامت و مکتب شهادت جمهوری اسلامی ایران الگو برداری میکنند، اجرای طرحهای مختلف فرهنگی و هنری از جمله طرح ملی لالههای روشن بسبار میتواند اثربخش و کارگشا باشد.
وی یادآورشد: در طرح لالههای روشن، دانش آموزان با اجرای سرود، دلنوشته، دکلمه، برپایی یادمان شهدا و عکس، علاوه بر آشنایی با سیره و منش شهدا و انتقال پیامهای آموزشی تربیتی، نسبت به انتقال فرهنگ شهید و شهادت نیز گامهای موثری برخواهند داشت.