مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: احداث کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب به طول ۱۱.۵ کیلومتر در دست اجراست و بالای ۸۲ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون اظهار داشت: برای اجرای این طرح ۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ کیلومتر از مسیر کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب آسفالت شده و روند احداث و توسعه محور با سرعت در دست انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به ابنیه‌های فنی طرح، گفت: در این محور ۵ پل بزرگ و ۳۰ پل کوچک، ۲ زیرگذر و یک تقاطع غیرهمسطح احداث می‌شود تا روند احداث و توسعه طرح بدون وقفه اجرایی گردد.

آرامون افزود: عملیات اجرایی کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب از تقاطع پلیس راه این شهرستان آغاز شده و به تقاطع محور سرچم ختم می‌شود.

وی با اشا ه به اینکه طرح احداث کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب از طرح‌هایی بوده که توسط شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل اجرا می‌شود، بیان کرد: احداث این محور با توجه به قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و در راستای اضافه نشدن ترافیک شهری شهرستان میاندوآب و خطرات ناشی از آن دارای اهمیت است که با جدیت دنبال می‌شود.