کارشناس ایمنی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: با آغاز فصل پاییز و کاهش دما، شهروندان باید با رعایت اصول ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، پاییز و زمستانی بدون حادثه را در کنار خانواده خود سپری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اسماعیل بیگدلی افزود: مشترکان گاز طبیعی لازم است پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی، از سلامت شیر و شیلنگ گاز، مناسب بودن وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل کنند.

بیگدلی با تأکید بر استفاده از لوله بخاری مناسب، بست فلزی و دودکش دارای کلاهک H، گفت: رعایت این نکات می‌تواند تا حد زیادی از بروز حوادث ناگوار و گازگرفتگی جلوگیری کند.

این کارشناس ایمنی با اشاره به علائم گازگرفتگی مانند سردرد، سرگیجه و تاری دید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده این علائم، سریعاً محل را ترک کرده و در فضای باز تنفس کنند.

وی همچنین درباره اقدامات لازم هنگام نشت گاز هشدار داد: در صورت احساس بوی گاز، از روشن یا خاموش کردن وسایل برقی و کلید و پریز‌ها خودداری شود، در و پنجره‌ها باز بمانند و برای جلوگیری از ایجاد جرقه، افراد با جوراب نایلونی روی فرش راه نروند.

بیگدلی بر لزوم توجه به توصیه‌های ایمنی و بازرسی دوره‌ای وسایل گرمایشی تأکید کرد و گفت: پیشگیری، مهم‌ترین راه برای حفظ ایمنی و آرامش در فصل سرماست.