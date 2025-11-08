به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول برگزاری این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات با حضور حدود ۱۲۰ ورزشکار کاراته کا از ۱۲ شهرستان استان اصفهان به مدت یک روز با یاد و نام شهدای اقتدار برگزار شد.

درابتدای این مسابقات با اهدای گل به و پدر و مادر شهدای اقتدار و برگزاری مراسم جشن تولد برای فرزندان آنان، یاد و خاطره آنان زنده نگه داشته شد.