شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان در آران و بیدگل+فیلم
شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان سبک جوکای دو در شهر نوش آباد آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول برگزاری این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات با حضور حدود ۱۲۰ ورزشکار کاراته کا از ۱۲ شهرستان استان اصفهان به مدت یک روز با یاد و نام شهدای اقتدار برگزار شد.
درابتدای این مسابقات با اهدای گل به و پدر و مادر شهدای اقتدار و برگزاری مراسم جشن تولد برای فرزندان آنان، یاد و خاطره آنان زنده نگه داشته شد.
شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان شانزدهمین دوره مسابقات کاراته دختران استان اصفهان