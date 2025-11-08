به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس شورای اسلامی بخش حرا جزیره قشم گفت: هدف از اجرای این برنامه توسعه فضای سبز، تثبیت خاک و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری در روستای جهانی سهیلی جزیره قشم است.

عبدالمجید صلغی سهیلی افزود: این رویداد نهال‌کاری به منظور تنفس دوباره به زیست بوم حَرّا در دو مرحله اجرا شد.

وی گفت: در مرحله نخست برگزاری آن سه هزار نهال حَرّا که از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان برای کاشت در جنگل‌های دریایی این روستای اهدا شده بود از سوی مردم جامعه محلی و قایق‌داران اسکله روستای سهیلی غرس شد.

صغلی سهیلی افزود: در مرحله دوم کاشت این نهال‌ها نیز دانش‌آموزان و کودکان این روستای جهانی که در شهریورماه امسال بذر حَرّا را از رویشگاه‌های جنگل‌های مانگروی جمع‌آوری کرده بودند، بعد از دو ماه نگهداری از این بذرها، آنها را به سواحل قابل کاشت سهیلی انتقال دادند و دو هزار نهال حَرّا را با ظرافت و دقت بی‌نظیری کاشتند.

جنگل‌های حَرّا در روستای سهیلی از جمله مهم‌ترین اکوسیستم‌های آبی حایل بین دریا و خشکی هستند که نقش حفاظتی آنها بی‌نظیر است و در فرآیند‌های بیولوژیکی سواحل مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری نقش بارزی دارند که با توسعه مناطق حَرّا کاری در آن می‌توانیم شاهد ایجاد روستای سبز و دیدنی در این جزیره جهانی باشیم.

حَرّا HARA از گیاهان بومی جزیره قشم محسوب می‌شود و امکان رشد آن با آب شور میسر است و هر شاخه آن با فرو رفتن در آب، امکان بالندگی این گیاه را فراهم می‌کند.

جنگل‌های حَرّا در قشم از مناطق دیدنی این جزیره و از جلوه‌های اکوتوربسم (گردشگری طبیعت پایه) است.

روستای زیبای سهیلی قشم ۲۵ مهر امسال با تلاش مردم صبور و خلاق خود، از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism) به عنوان بهترین روستای جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۵ شناخته شد.