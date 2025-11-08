به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، مسابقات سپک‌تاکرا بانوان کاپ آزاد قهرمانی کشور (جام کوثر) به مناسبت گرامیداشت حضرت فاطمه (س) جمعه ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴ پس از سه روز رقابت فشرده میان ۱۴ تیم از سراسر کشور در سالن امام خمینی (ره) کرمانشاه به کار خود پایان داد.

در دیدار پایانی این رقابت‌ها، تیم اراک با پیروزی ۲ بر یک مقابل نماینده کرمانشاه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. همچنین تیم‌های اصفهان و کرمان به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

مسابقات جام کوثر به همت انجمن سپک تاکرای ایران به میزبانی هیأت انجمن‌های ورزشی استان کرمانشاه و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان با حضور ۱۴ تیم از سراسر کشور برگزار شد.

این رقابت‌ها با استقبال قابل توجه تیم‌ها و تماشاگران همراه بود و از سطح فنی مطلوبی برخوردار بود که نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش سپک‌تاکرای بانوان ایران است.