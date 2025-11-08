به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار در سی و پنجمین کارگروه سازگاری با کم آبی استان گفت: جلسات سازگاری با کم آبی برای رفع کمبود آب در هر شهرستان باید تشکیل و چاره اندیشی شود.

هاشمی با بیان اینکه باید انشعابات غیر مجاز آب در استان قطع شود به دستگاه‌های اجرایی که الگوی مصرف آب را به درستی رعایت نمی‌کنند هشدار داد و افزود: اسامی ادارات پرمصرف باید اعلام و اخطار صادر و اگر رعایت نکنند باید قطع شود.

وی با اشاره به اینکه امسال با ۴۴درصد کمبود بارندگی مواجه بوده‌ایم افزود:کمبود آب، برداشت بی رویه آب، سوء مدیریت مصرف مدیریت و فرونشست زمین از مباحث مهم است که در استان با آن مواجه هستیم و باید برای آن چاره اندیشی شود.

استاندار استفاده از سواد رسانه، آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها در خصوص مدیریت مصرف آب، اصلاح فرسودگی شبکه آبرسانی، مدیریت محصولات کم آب بر، طرح برنامه برای نهضت توسعه کشت گلخانه‌ای و مدیریت صنایع کم آب بر را از جمله راهه‌ای مدیریت مصرف آب در استان دانست.

هاشمی از شهرداری‌های ها خواست که جداسازی آب شرب و غیر شرب را در دستور کار قرار دهند.

وی استفاده از ظرفیت ائمه جمعه در تریبون‌های نماز جمعه برای مدیریت مصرف آب، استفاده از طرح‌های دانش بنیان، استفاده از شیر‌های کاهنده آب در منازل و ادارات را از دیگر راه‌های مقابله با بحران آب عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان هم با اشاره به اقلیم خشک و کویری خراسان جنوبی گفت: فرونشست در ۱۷محدوده مطالعاتی شامل ۹شهرستان استان توسط سازمان نقشه برداری کشور اعلام شده است که عامل آن فقط برداشت بی رویه آب از منابع زیر زمینی است و مدیریت بهینه آب راه می‌طلبد.

سارانی با اشاره به اینکه منابع آبی که در اختیار داریم از جمله قنوات، چشمه‌ها و آب‌ها میزان آب دهی آنها کاهش پیدا کرده است افزود: باید مسئله آب را با مشارکت مردم سازماندهی کنیم.

وی گفت: باتوجه به عدم بارندگی‌ها ذخیره آب در پشت ۸سد مخزنی استان در حال حاضر ده میلیون متر مکعب است که این نشان دهنده کمبود آب در استان است و باید مدیریت مصرف آب را در همه بخش‌ها از جمله کشاورزی و صنعت رعایت کنیم.

نخعی مدیرکل هواشناسی استان هم گفت: از ابتدای سال جاری صددرصد کاهش بارندگی را داشته‌ایم و بیش از ۹۵درصد استان دچار خشکسالی است.

وی افزود: بر اساس پیش بینی‌ها نیمه آبان تا نیمه آذر در استان بارندگی نداریم و پیش بینی می‌شود از نیمه آذر بارندگی‌ها در استان به شرایط نرمال برسد.

بهترین شهردار بیرجند هم از اجرای شبکه جداسازی آب شرب از غیر شرب به طول حداقل ۱۵۰کیلومتر در سطح بیرجند خبر داد و‌گفت: یک میلیون متر مکعب سالانه کاهش مصرف از محل جداسازی انشعابات آب شرب را در سطح شهر داشته‌ایم.