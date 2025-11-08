به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس هیات شطرنج شهرستان بیضاگفت: با هماهنگی‌های لازم با اداره ورزش و جوانان این شهرستان، یک دوره مسابقه شطرنج یادواره شهدای گرانقدر اقتدار به صورت آزاد با شرکت ۳۵ نفر در رده‌های سنی مختلف برگزارشد.

دهقان افزود: جواد ابراهیمی، حسین معامله گر و امیر محمد عبودی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

او ادامه داد: همچنین در رده سنی پیشکسوتان وفادار دهقان، در رده سنی زیر ۱۶ سال سید محمد مهدی حسینی، در رده سنی زیر ۱۴ سال علی سینا، در رده سنی زیر ۱۲ سال آرشیدا دلاوری، در رده سنی زیر ۱۰ سال سینا مویدی، در رده سنی زیر هشت سال فاطمه زهرا احمدی و در بخش بانوان نازنین زهرا موسوی مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

رئیس هیات شطرنج شهرستان بیضا بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها به نفرات برتر حکم قهرمانی و هدایایی اهداء شد.