سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت کلی ۹ مگاوات، تا پایان آذر در شیراز به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجری نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: سه نیروگاه سه مگاواتی انرژی خورشیدی با ظرفیت کلی ۹ مگاوات در مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی شیراز در منطقه ظفرآباد در مراحل پایانی است.

هادی معظم اظهارداشت: عملیات اجرایی این طرح، امسال وهمزمان با هفته دولت با اعتبار ۳۳۰ میلیارد تومان آغاز شد و پیش بینی می‌شود اوسط آذر امسال آماده شود.

وی بیان داشت: برای اتصال این نیروگاه به شبکه، دوهزار و پانصد متر شبکه فشار متوسط ساخته و به موازات آن تجهیزات شبکه اصلاح شد.

معظم یکی از اهداف مهم شرکت توزیع نیروی برق شیراز را ایجاد شبکه پایدار اعلام کرد و بیان داشت: با اصلاح شبکه و بهره برداری از این نیروگاه، مشکل افت ولتاژ در منطق، رفع می‌شود و مشترکان از شبکه پایدار بهره‌مند می‌شوند.