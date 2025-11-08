پخش زنده
امروز: -
دومین جشنواره گردشگری انار نمهیل هشجین با استقبال پرشور اهالی و مسافران برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: برگزاری رویداد فرهنگی گردشگری انار نمهیل در جذب گردشگر برای جنوب استان موفق بوده و در دومین دوره این رویداد شاهد حضور گردشگران غیربومی در منطقه هستیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در این رویداد گفت: رویداد فرهنگی گردشگری انار فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی روستای نمهیل و جنوب استان اردبیل است که با ظرفیتهای طبیعی و بومی، موقعیت جذابی برای میزبانی از گردشگران در طول سال دارد.
جلیل جباری با اشاره به تاثیرگذاری اجرای این رویداد و افزایش حضور گردشگران غیر بومی در روستای نمهیل، افزود: برگزاری چنین رویدادهایی در معرفی تمامی ظرفیتهای منطقه اثرگذار است و میتواند موجب افزایش توجه به چنین منطقه مستعدی باشد.
او تاکید کرد: علاوه بر باغداران که به ارائه محصولات باغی خود در این رویداد پرداختند، غرفههایی نیز به ارائه محصولات صنایعدستی و تولیدات خانگی اهالی و روستاهای اطراف اختصاص یافت و استقبال پرشور مخاطبان موجب بهرهمندی جامعه محلی از برگزاری این رویداد شد.
جباری ادامه داد: برگزاری جشنوارهها و رویدادها در کنار سایر اقدامات یکی از راههای معرفی ظرفیتهای گردشگری هر منطقه است و تلاش میکنیم با اجرای رویدادهای گردشگری در مناطق مستعد استان این ظرفیتها را در سطح ملی معرفی کنیم.