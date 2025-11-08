پخش زنده
تیم منتخب کیک بوکسینگ IMAO چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور شش نشان کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی استان گفت: تیم منتخب کیک بوکسینگ IMAO استان در مسابقات قهرمانی کشور کیک بوکسینگ IMAO که به میزبانی تهران برگزار شد، توانستند ۳ مدال طلا، یک نقره و دو برنز کسب کنند.
به گفته پرویز کامکار، امیرعباس کاظمی، امیرعباس مولوی و محمد حسین سعیدی نشان طلا کسب کردند.
سید دانیال نوربخش دوم و مقام سوم این رقابتها به امیررضا رئیسی و جعفر آبرین رسید.